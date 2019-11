Alles wissenswerte zum Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt 2019

Der Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt zeichnet sich durch die Fachwerkkulisse auf dem Marktplatz aus. Noch wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut – doch bald öffnet er. Wie sind die Öffnungszeiten? Was ist das Programm dieses Jahr? Hier stellen wir alle wichtigen Informationen zusammen.

Wann öffnet der Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt?

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Dienstag, 26. November, um 17 Uhr. Für das Eröffnungsprogramm klicken Sie hier. Die übrigen Öffnungszeiten beim Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt sind täglich von 11 bis 21 Uhr. Der letzte Tag ist am Montag, den 23. Dezember.

Wie ist das Programm des Wolfenbütteler Weihnachtsmarktes?

Der Weihnachtsmarkt eröffnet am 26. November seine Pforten. Foto: Stadt Wolfenbüttel

Für Freunde der Musik, aber auch der Kleinkunst wird das Programm abwechslungsreich. Gleich am ersten Tag spielen etwa die ELLINGTONES um 17.30 Uhr. Am Freitag, 29. November, kommen um 18.30 Uhr alle Liebhaber des Jazz auf ihre Kosten. An vielen Tagen gibt es Auftritte von lokalen Chören und Orchestern.

Im Dezember lockern Walk-Acts, ein Genre der Kleinkunst, das adventliche Stadtbild auf – zum Beispiel am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr. Dann tritt „Das Original Weihnachtsmannorchester“ auf und mischt das Publikum auf.

Eine ausführliche Version des Programms bietet die Stadt Wolfenbüttel auf ihrer Website an.

Besondere Tage für Familien und für den Weihnachtsbaumkauf

Eine Kinderbahn auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt. Foto: Kai-Uwe Ruf

Der Veranstalter, die Stadt Wolfenbüttel, hat den 09. Dezember als Familientag auserkoren. Zwischen 15 und 18 Uhr sind das Karussell und ein „Weihnachtszug“ für Kinder kostenlos.

Wer mit dem Besuch des Wolfenbütteler Weihnachtsmarktes noch etwas gutes tun möchte, kann dies am Samstag, 14. Dezember ab 10 Uhr tun. Die Rotarier verkaufen am Wichtelhaus einen passenden Weihnachtsbaum für das Heim.

Mehr Adventshöfe als im Vorjahr

In diesem Jahr gibt es mehr Adventshöfe als im letzten Jahr. Insgesamt sieben Adventshöfe nehmen am Weihnachtsmarkt teil. Neu ist zum Beispiel der Piratenhof des Okerpiraten am Juliuswehr. An der Bootsstation, Marktstraße 4, gibt es Glühweinfahrten auf der Oker.

Wo parke ich mein Auto?

Am Seeligerpark 1 (Alte Spinnerei), und am Kinoparkplatz am Bahnhof ist kostenfreies Parken möglich. Freitags bis Sonntags ist auch beim Landkreis und dem Straßenverkehrsamt das kostenlose Parken von Autos möglich. Kostenpflichtige Parkplätze befinden sich beispielsweise im Parkhaus am Rosenwall und im Einkaufszentrum Forum.