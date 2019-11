Eindrücke von den Jahren nach der Grenzöffnung

Der Pavillon im Bildungszentrum war zu einem Wohnzimmer umgestaltet worden. Auf den nett dekorierten Tischen standen Getränke und Leckereien. Das Akustiktrio More M.U.SE sorgte für die musikalische Begleitung einer Veranstaltung in neuem Format: „Talk im BIZ“ hatten die Veranstalter die Veranstaltung zum Thema „30 Jahre nach der Grenzöffnung“ betitelt. Ein illusterer Kreis hatte sich im Pavillon zusammengefunden, um in Interviews,...