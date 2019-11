Täter schießt in Wolfenbüttel auf Schaufensterscheibe

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 2.20 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Langen Straße in Wolfenbüttel zerstört. Das teilt die Polizei mit. Es wurden drei Löcher in der Scheibe festgestellt. Die Ursache waren offensichtlich Stahlkugeln, die mit einer Zwille oder einem ähnlichen Gerät abgeschossen worden waren.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder