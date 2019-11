Der umweltfreundliche Aldi in Schladen

Auf den Nikolaustag können sich die Kunden im Schladener Nahversorgungszentrum an der Hermann-Müller-Straße freuen: Dann eröffnet Aldi seinen komplett neugebauten Markt. Ende der 1990er Jahre entstand an der Hermann-Müller-Straße in Schladen auf dem früheren Gelände der Braunschweigischen...