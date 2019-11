Fahrradstraßen mit Netzcharakter in Wolfenbüttel anlegen

Mit interessanten Zahlen bereicherte ein Vertreter der Ortsgruppe Wolfenbüttel von Fridays For Future das von Redakteur Kai-Uwe Ruf geleitete Leserforum zum Thema Radfahren in Wolfenbüttel. Er berichtete in der Kommisse, dass in der Stadt Wolfenbüttel jährlich 100.000 Euro für die Förderung des...