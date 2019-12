In Wolfenbüttel ist das Weihnachtsgeschäft gut angelaufen

Mit roten Schleifen geschmückte Tannenbäume stehen an den Laternen entlang der Langen Herzogstraße. Passanten bummeln durch die weihnachtlich geschmückte Fußgängerzone, und viele sind offenbar in vorfestlicher Kauflaune. Das wird an gut gefüllten Taschen deutlich, aber auch an den Einschätzungen der Wolfenbütteler Einzelhändler: Das vorweihnachtliche Geschäft läuft offenbar gut. Harald Borm, Inhaber des Bekleidungsgeschäfts Erdbrink...