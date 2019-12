Polizei sucht nach Einbrüchen in Wolfenbüttel Zeugen

Nach mehreren Fällen von Einbrüchen in Einfamilienhäuser ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben war ein Ziel ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel, Im Sikfeld. Die Täter seien am Samstag, 7. Dezember, zwischen 12.15 und 22.50 Uhr gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Der 62-jährige Eigentümer sei nicht zu Hause gewesen. Seinen Angaben zufolge sei eine Münzsammlung entwendet worden, deren Wert noch nicht beziffert werden könne.

Während der Abwesenheit der 60 und 59 Jahre alten Eigentümer sind laut Polizei unbekannte Täter am Samstag, 7. Dezember, zwischen 8.30 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in Fümmelse, Ritterhof, eingedrungen. Entwendet worden seien Schein- und Münzgeld im Wert von zirka 2000 Euro.

Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Wolfenbüttel, Monplaisir, hat es nach Polizeiangaben zudem gegeben. Die Abwesenheit der jeweiligen Eigentümer hätten Unbekannte genutzt, um in zwei nebeneinanderliegende Einfamilienhäuser einzubrechen. Der Tatzeitraum könne auf Samstag, 7. Dezember, von 14.30 bis 18.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Eigentümer der Häuser hätten zum Diebesgut und zum Schaden noch keine Angaben machen können.

