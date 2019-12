Wolfenbütteler Klinik hat zwei neue Kooperationspartner

Die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Wolfenbüttel bringen mit ihren kommunalen Krankenhäusern eine stärkere, intensive und kooperative Zusammenarbeit auf den Weg, um auch in Zukunft der Bevölkerung in der gesamten Region ein bestmögliches Angebot bieten zu können. Laut einer Mitteilung wurde eine entsprechende Vereinbarung am Montag in Wolfenbüttel unterzeichnet.

Kooperationen könnten die Qualität und Effizienz der Patientenversorgung erheblich verbessern. „Aufgrund der guten Erfahrungen mit unserer Kooperation mit dem Klinikum Braunschweig, ist es uns eine große Freude, die Zusammenarbeit auf Wolfsburg auszuweiten. Die Zusammenarbeit der kommunalen Kliniken von drei bedeutenden Städten überträgt den Regionsgedanken auf den medizinischen Bereich. Das ist ein deutliches Signal nach außen“, erklärt Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink.

Erste Ansätze für Kooperationen haben die drei Kliniken bilateral in den vergangenen Jahren bereits erprobt. So zum Beispiel in den Bereichen Pathologie, Onkologie, Teleneurologie oder Kinderchirurgie. Wenn für bestimmte Leistungen im Rahmen einer Behandlung, etwa in der Diagnostik, in einem Klinikum die entsprechenden Voraussetzungen nicht bestehen, kann eine der Partnerkliniken dies übernehmen, wo die entsprechenden Ressourcen vorhanden sind.

Die Vertreter der drei Kommunen sind sich einig, dass eine optimierte Versorgungsstruktur von verschiedenen Leitgedanken getragen werden müsse: Dazu gehöre zum einen die Verbesserung der Patientenversorgung. Dies bedeute den Ausbau bereits bestehender Strukturen und schließe explizit den abgestimmten Aufbau noch fehlender, zum Teil spezialisierter Strukturen mit ein. Ein weiterer Leitgedanke ziele auf die bessere Abstimmung der Versorgungsangebote ab. Dabei müsse jedoch die dauerhafte Wirtschaftlichkeit und Erhaltung medizinisch notwendiger Entwicklungsmöglichkeiten an allen Krankenhausstandorten der Kooperationspartner gesichert sein.

Zudem würde eine Optimierung der Möglichkeiten zur ärztlichen Weiterbildung die Attraktivität der Regionen Braunschweig, Wolfsburg und Wolfenbüttel steigern, was letztlich zur Sicherung einer dauerhaft ausreichenden ärztlichen Versorgung beitrage. red