Wolfenbütteler Tafel hat ein weiteres Fahrzeug dazubekommen

Mit Unterstützung des Dachverbands der Tafeln und der Lidl-Stiftung wurde das neue Fahrzeug angeschafft, heißt es in der Mitteilung des DRK.

35.000 Kilometer legten die Fahrzeuge der Tafel Wolfenbüttel jährlich zurück. An fünf Tagen die Woche führen sie Supermärkte und Discounter im Landkreis Wolfenbüttel und in Braunschweig an, um für die Tafel aussortierte und gespendete Lebensmittel abzuholen. „Der neue Transporter gibt uns einen Puffer, um unser anderes Fahrzeug zu entlasten und Ausfälle zu kompensieren, wenn ein Werkstatt-Termin ansteht“, wird Horst Rimke von der Wolfenbütteler DRK-inkluzivo GmbH, die die Tafel betreibt, zitiert.

Komplettausfälle im Fuhrpark könne sich das hauptsächlich aus Ehrenamtlichen bestehende Team der Tafel nicht leisten, denn auf ihre Unterstützung mit Lebensmitteln zählten mehr als 900 Personen im Landkreis. Ein Teil der Kosten für das neue Fahrzeug habe das DRK durch die Unterstützung des Tafel-Verbands gestemmt. 10.000 Euro, die der Verband aus den von der Lidl-Stiftung zur Verfügung gestellten Geldern bereitstellte, deckten einen Teil der Anschaffungskosten. Die Stiftung finanziere sich durch den Flaschenpfand, den Kunden per Knopfdruck am Rücknahmeautomaten an die Stiftung spendeten.