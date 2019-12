Neuer Stadtplan für Familien in Wolfenbüttel soll entstehen

Die SPD-Stadtratsfraktion hat beantragt, einen Stadtplan für Familien zu entwickeln. In diesem Stadtplan sollen die Orte in Wolfenbüttel hervorgehoben werden, die für Familien besonders attraktiv sind. Der neue Stadtplan sollte in die Wolfenbüttel-App inte-griert werden. Damit würde er auch digital zur Verfügung stehen. Die Vertreter der SPD meinen, dass in dem Stadtplan außer den bekannten Anlaufpunkten wie dem Stadtbad Okeraue, vor...