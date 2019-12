Stadtwerke Wolfenbüttel: Bei Lichterketten auf Sicherheit achten

Die Leuchtmittel, so der erste Tipp, sollten vor ihrem Einsatz auf Funktion und Sicherheit geprüft werden: „Suchen Sie nach Beschädigungen an Stecker, Kabel oder Lampen. Ist das der Fall, müssen die Teile getauscht oder ersetzt werden, um die Gefahr von Stromschlägen und Verbrennungen zu vermeiden.“

Wer neue Lichterketten kaufe, sollte darauf achten, dass sie die Kennzeichnung CE und GS tragen. Nur sie entsprächen den Anforderungen der Europäischen Union und seien auf Sicherheit geprüft. Kämen kabellose Weihnachtskerzen zum Einsatz, könnten wiederaufladbare Batterien verwendet werden, um Elektroabfall zu vermeiden.

Nicht unterschätzt werden sollte der Unterschied zwischen Innen- und Außenbeleuchtung, heißt es weiter. Lichterketten für den Innenbereich dürften nicht im Freien verwendet werden, da die notwendige Isolierung fehle. Nur Weihnachtsbeleuchtung mit dem Siegel IP44 sei für den Außenbereich geeignet.

Licht emittierende Dioden (LED) gebe es inzwischen in allen Lichttemperaturen, auch in Warmweiß. Diese Leuchtmittel seien energieeffizienter als Glühlampen und könnten trotz höherer Anschaffungskosten den Geldbeutel schonen. Da die Lichter täglich mehrere Stunden leuchteten, rechne sich ihr Einsatz.

Zudem, so der letzte Tipp der Stadtwerke, sollte bei der Weihnachtsbeleuchtung auf Mitmenschen und Tiere Rücksicht genommen werden. So sollte auf die Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr geachtet werden. Genutzt werden könnten Zeitschaltuhren, so dass sich niemand nachts gestört fühlen müsse.