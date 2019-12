Auto unverschlossen: Diebe stehlen in Wolfenbüttel 430 Euro

Ganze 430 Euro haben Diebe in Wolfenbüttel in der Goslarschen Straße, auf dem Parkdeck des Forums, erbeutet. Das Geld stammt aus einer Geldbörse, die in einem unverschlossenen Auto lag.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei berichtet kam es am Freitag zwischen 21 und 22 Uhr zu dem Diebstahl.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel telefonisch unter (05331) 9330 an. red