Täter beschädigen in Wolfenbüttel zwei geparkte Autos

Wolfenbüttel. Die Zwischenfälle ereignen sich zwischen Heiligabend und dem ersten Feiertag an der Straße Am Seeligerpark und am Rosenwall. Zeugen gesucht.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in Wolfenbüttel zwei geparkte Autos beschädigt. In beiden Fällen sei mit einem spitzen Gegenstand eine Fahrzeugseite zerkratzt worden. Auf diese Weise sei Sachschaden von etwa 3500 Euro entstanden. Laut Polizeibericht ereigneten sich die Fälle an der Straße Am Seeligerpark zwischen Heiligabend, 15.30 Uhr, und dem ersten Feiertag, 9 Uhr, sowie am Rosenwall zwischen Heiligabend, 9 Uhr, und dem ersten Feiertag, 16 Uhr. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.