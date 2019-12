In Cremlingen zig ein Unfall mehrere Strafanzeigen nach sich (Symbolbild).

Wolfenbüttel. Am Samstagabend kommt es in Cremlingen (Kreis Wolfenbüttel) zu einem leichten Unfall – für einen der Beteiligten hat das gleich mehrere Konsequenzen.

Betrunken und mit falschem Führerschein in Cremlingen unterwegs

Gleich mehrere Strafanzeigen zog am Samstagabend ein leichter Unfall nach sich. Wie die Polizei berichtet, war es in Cremlingen in der Straße „Im Moorbusche“ zu einem leichten Unfall gekommen.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch bei einem der Fahrer auf. Ein Test ergab den Wert von 0,53 Promille.

Unfallverursacher zeigt gefälschten Führerschein

Der Unfallverursacher zeigte den Beamten zudem einen Führerschein, der allerdings gefälscht war. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht, so die Polizei weiter.

Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.