Zechpreller verstößt in Wolfenbüttel gegen Waffengesetz

In einer Gaststätte in der Wolfenbütteler Innenstadt weigert sich am Montag gegen 23.20 Uhr ein Gast, seine Zeche zu bezahlen. Der Gast war laut Polizei stark alkoholisiert und weigerte sich, den eingesetzten Polizeibeamten seine Personalien anzugeben. Um Hinweise auf die Identität des Zechprellers zu erlangen, wurde dieser durchsucht. In seiner Kleidung wurde dabei Munition zu einem Jagdgewehr gefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw des Zechprellers wurde im Auto ein Jagdgewehr gefunden, dass in einem Waffenkoffer verschlossen war. Gegen den Zechpreller wurde von der Polizei ein Strafverfahren wegen Betruges und ein Ordnungswidrigkeitenverwahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

