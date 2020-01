Wolfenbütteler Händler legen bei Kartenzahlungen drauf

Schnell ein Brötchen holen – ohne Bargeld. Das Zahlen per Karte macht es möglich. Was vor zwei Jahren in vielen Wolfenbütteler Geschäften bei Kleinstbeträgen nicht möglich war, hat sich mittlerweile als normale Zahlungsmöglichkeit etabliert. Mittlerweile können auch Centbeträge beim Bäcker ohne Münzen bezahlt werden. Dafür stecken Kunden ihre EC-Karte in ein Lesegerät oder legen sie auf den Bildschirm, um kontaktlos zu zahlen. Bei...