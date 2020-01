Sulpher spielt in Wolfenbütteler Kuba-Halle

Ed Phillips and the Memphis Patrol spielen in der Kuba-Halle.

Nach fast einem Jahrzehnt auf Welttournee als Mitglieder von The Prodigy, Marilyn Manson, The Jesus und Mary Chain hat sich Sulpher neu zusammengefunden und ist zurück – auch in der Kuba-Halle an der Lindener Straße. Hier tritt die Band am Freitag, 17. Januar, ab 20 Uhr auf.

Sulpher wurde laut Veranstalter Anfang 2000 von den Multiinstrumentalisten Rob Holliday und Steve Monti ins Leben gerufen und präsentiert einen ausgesprochen kernigen und einzigartigen Industrial-Alternative Rock-Stil, der Legenden wie Nine Inch Nails, Filter und Rob Zombie huldigt und gleichzeitig die experimentellen Sounds mischt von solchen Gruppen wie Medizin und The Chemical Brothers.

Nach einer langen Pause, in der sich die Musiker auf andere musikalische Aktivitäten konzentriert hätten, sei Sulpher 2018 auf die Bühne zurückgekehrt. Seitdem stelle die Band ihr zweites Album „No One Will Ever Know“, das über SPV/ Oblivion veröffentlicht wurde, vor.

Als special guest wird an dem Abend auch die Band Fuzziebär erwartet. Die Hannoveraner Formation gebe es seit 2012.

Eine weitere Veranstaltung in der Kuba-Halle ist die Rockabilly-Night am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr. Es ist die 19. Veranstaltung dieser Art in der Kuba-Halle: Zum 85. Geburtstag von Elvis Presley haben die Veranstalter die ungarische Rock’n’Roll-Formation „Ed Philips and the Memphis Patrol“ eingeladen. Die Band rund um Ed Philips sei einzigartig in ihrem Auftritt.

Mit ihren G.I.-Uniformen präsentierten sie sich authentisch im Outfit und in der Show. Sie spielen die größten Hits des Kings wie zum Beispiel Blue Suede Shoes, Hound Dog, Jailhouse Rock, Ready Teddy, Heartbreak Hotel, Burning Love, Viva Las Vegas und noch viele mehr.

Mit dabei sein werden zudem „Sandy and the Wild Wombats“. Und: Nach langen und zähen Verhandlungen hätten die Veranstalter Grischa („Demend Are Go“) überzeugen können, sein neuestes Projekt „The Tijuana Beach Boozers“ auf der Wolfenbütteler Bühne vorzustellen.

Davor, zwischendurch und danach soll es tanzbare Musik von DJ Manu geben.

Tickets für die Veranstaltungen und weitere Informationen gibt es in der Kuba-Halle, oder im Internet unter info@kuba-halle.de