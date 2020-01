Schöppenstedt. Einen Maschendrahtzaun hat ein Unbekannter auf einer Länge von acht Metern am Schwarzen Weg in Schöppenstedt mit seinem Fahrzeug beschädigt.

Unbekannter Fahrer beschädigt Zaun in Schöppenstedt

Die Unfallflucht ereignete sich nach Polizeiangaben von Donnerstag bereits am 23. Dezember zwischen 15.30 und 17.10 Uhr auf der L 627 Richtung Sambleben, gegenüber einem Tankstellengelände. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und dann mit dem Zaun kollidiert sei. Den Schaden gibt die Polizei mit mindestens 1500 Euro an. Das Fahrzeug könnte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Zeugenhinweise: (05332) 93690.