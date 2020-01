Stadt sucht Wolfenbütteler Hobbyköche für Kulinarik-Nacht

Einmal wie ein Profi ein ganzes Restaurant bekochen oder fremde Menschen im eigenen Zuhause verköstigen: Das soll bei der Wolfenbütteler Kulinarik-Nacht möglich sein. Die Stadt ruft Wolfenbütteler Hobbyköche auf, sich in ihrer Heimatstadt an einem Food-Event der besonderen Art zu beteiligen. Wolfenbüttel bei kulinarischem Spaziergang genießen Am 19. September soll die Lessingstadt von 18 bis 24 Uhr im Zeichen des kulinarischen Genusses...