Wolfenbütteler Grundschüler entdecken die Wissenschaft

Spielerisch das Studium entdecken: Darum geht es bei der Kinderhochschule am Ostfalia-Campus Wolfenbüttel, teilt die Einrichtung mit. Bei ihrem Hochschultag auf Probe lernten die Kinder die Hochschule kennen und nahmen an gleich zwei Vorlesungen in einem richtigen Hörsaal und mit „echten“ Lehrenden teil.

Die erste 45-minütige Vorlesung wurde von Sven Strube, Honorarprofessor an der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien, zum Thema „Mobil? Ich versteh nur Bahnhof!“ gehalten. Die Schüler lernten, so heißt es weiter, was Mobilität ist und warum es so wichtig ist, darüber nachzudenken. In diesem Zusammenhang sei auch über die negativen Auswirkungen von Mobilität wie Lärm und Umweltverschmutzung gesprochen worden.

Als der Dozent Sven Strube den Kindern ein Video von einem Flughafen vorgespielt habe, hätten die nicht schlecht gestaunt, wie laut es dort sein kann, wenn die Flugzeuge abheben oder landen.

Wie setzen wir Energie im Alltag ein? Welche Energieformen gibt es? Wie kann man Energie umwandeln? Wo kommt die Energie von morgen her? Diese Fragen beantwortete Professor Henning Zindler von der Fakultät Versorgungstechnik in der zweiten Vorlesung zum Thema „Energie“.

Gemeinsam mit den begeisterten Junior-Studenten habe er einige kleine Experimente zur Verdeutlichung gezeigt. Und auch bei dem Quiz, bei dem die Grundschüler überlegen mussten, was sie im Haushalt nicht mehr verwenden können, wenn der Strom plötzlich ausfällt, hätten alle fleißig mitgemacht.

Diesen spannenden und lehrreichen Hochschultag auf Probe, so die Ostfalia, werden die Kinder der Wilhelm-Busch-Grundschule, der Grundschule am Geitelplatz, der Grundschule Remlingen und der Grundschule Salzdahlum so schnell wohl nicht vergessen.