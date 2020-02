Zwei Verletzte nach Abbiege-Unfall in Schladen

Schladen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat am Montagmittag eine 44-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 82 in das Gewerbegebiet von Schladen einen entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW eines 55-jährigen Fahrers übersehen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schrieb, verletzten sich bei dem Zusammenstoß beide Autofahrer leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kinder im Alter von 1 bis 9 Jahren, die im Auto der 44-Jährigen mitfuhren, kamen ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sowie ein Abschleppunternehmen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.