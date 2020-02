Wenn Wolfenbütteler Senioren Gitarren erklingen lassen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Oesterhelweg kam im Kreistag richtig ins Schwärmen, als er von einem Besuch in einem Seniorenheim in Gardessen berichtete. Dort bietet der Seniorenbetreuer Frank Lillie schon seit Jahren im Haus Metzner, einer privaten Einrichtung für Senioren in Gardessen, Musikprojekte für Senioren an. Im Unterschied zu anderen Projekten musizieren hier aber nicht Dritte für die älteren Herrschaften, sondern die...