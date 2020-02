Das sind die Blitzer der nächsten Woche in Wolfenbüttel

Um die Verkehrssicherheit im Landkreis langfristig zu erhöhen, sind die landkreiseigenen Radarfahrzeuge der Straßenverkehrsabteilung regelmäßig in wechselnden Gemeinden im Einsatz. Wöchentlich teilt die Straßenverkehrsabteilung die jeweiligen Einsatzorte für die kommende Woche mit. In der achten Kalenderwoche vom 17. bis zum 23. Februar werden die Blitzer demnach in Wolfenbüttel, Heinigen, Baddeckenstedt, Burgdorf, Cremlingen, Schladen Uehrde und Hornburg stehen. Aber auch in Elbe, Kneitlingen, Schöppenstedt, Winnigstedt, Sickte und Denkte können Geschwindigkeitsübertretungen in dieser Woche teuer werden. Die Abteilung gibt weiterhin den Hinweis aus, dass die Kontrollen zeitlich und örtlich randomisiert verlaufen. Die Einsatzorte können demnach spontan gewechselt werden. Autofahrer sind dazu angehalten, sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

