Stolpersteine für die Wolfenbütteler Familie Wolfsohn

An der Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel sind am Mittwoch fünf weitere Stolpersteine öffentlich verlegt worden. Sie erinnern an das Schicksal der jüdischen Familie Wolfsohn aus Wolfenbüttel, die durch den Druck äußerst schwieriger Lebensumstände 1937 auseinandergerissen worden war. Zur...