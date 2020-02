In der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Wolfenbüttel wurden zwei Autos und eine Hauswand mit Beleidigungen und verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel haben bislang unbekannte Täter eine Hauswand und zwei Autos mit Beleidigungen und verfassungswidrigen Symbolen beschmiert.

Verfassungswidrige Schmierereien an Hauswand in Wolfenbüttel

Zwei Autos und eine Hauswand in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße sind am Donnerstagabend mit verfassungswidrigen Symbolen und Beleidigungen beschmiert worden, so eine Polizeimeldung.

Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch unbekannt

Die Tat hat sich gegen 19.45 Uhr ereignet. Der Sachschaden, den die blaue Farbe verursachte, kann von der Polizei noch nicht beziffert werden.

Es heißt in der Meldung weiter, die Ermittlungen seien aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05331) 9330.