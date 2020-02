Am Bismarckturm in Wittmar werden Bäume gefällt

Mit dem Heimat- und Verkehrsverein Asse sowie der Gemeinde sei abgestimmt, dass einige alte Buchen aufgrund von Pilzbefall und drohender Instabilität gefällt werden müssen, heißt es in der Mitteilung. Die Bäume stünden im Bereich des Aufstieges zum Bismarckturm und am Verbindungsweg zur Asseburg.

Revierleiter Kai Stender: „Die starke Dürre der vergangenen Jahre setzt den Buchen zu. Die geschwächten Bäume bieten Schädlingen zahlreiche Eintrittspforten. Betroffene Bäume verlieren durch die beginnende Zersetzung im Stammbereich an Standsicherheit und werden somit zur Gefahr.“

Für die genaue Feststellung der zu fällenden Bäume setze das Forstamt Wolfenbüttel neben eigenen Experten auch einen externen Gutachter ein. ,,Es ist uns wichtig, dass zwar so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich in diesem vielbesuchten und ansprechenden Bereich der Asse eingegriffen wird“, wird Forstamtsleiter Andreas Baderschneider zitiert.

Explizit betroffen seien 13 Bäume von den Fällungsmaßnahmen,

8 weitere würden aufgrund der Schädigung ganz besonders beobachtet. Ein Teil der zu fällenden Bäume solle dabei nicht bodennah, sondern in einigen Metern Höhe gekappt werden. Das entstehende Totholz diene in Zukunft Arten wie dem Buntspecht als Lebensraum. Auch die gefällten Bäume würden im Wald belassen.

,,Eingriffe wie diese verändern natürlich das Landschaftsbild im Bereich des Bismarckturmes, sie bieten jedoch auch der folgenden Waldgeneration die Möglichkeit zu gedeihen und dienen somit dem natürlichen Gang der Waldentwicklung“, so Baderschneider. Die Fällarbeiten am Bismarckturm beginnen voraussichtlich am heutigen Donnerstag und sollen bis zum Wochenende abgeschlossen werden.

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel bittet, die Sperrung des Bereiches um die Asseburg einzuhalten. Dort herrsche auf Grund der Absterbe-Erscheinungen der Buchen Lebensgefahr.