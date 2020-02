DRK-Ortsverein Adersheim/Leinde plant Blutspendewettbewerb

Zwei hingegen seien neu aufgenommen worden, sagte sie während der Jahressitzung. Zu den drei angebotenen Blutspendeterminen kamen laut Verein 163 Spender, davon 13 als Erstspender. Unter dem Motto „Gemeinsam helfen“ ruft der Ortsverein im Mai in den Vereinen beider Dörfer zu einem Blutspendenwettbewerb auf, heißt es in der Mitteilung.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Lydia und Reinhard Gresens, Hannelore Kleyda und in Abwesenheit Urte Helmke mit einer Urkunde und der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 40-jährige Mitgliedschaft bekamen Urkunden und goldene Ehrennadel Dieter Ahrend, Ellen Jahns, Marianne Lietzkau, Klaus Schweter, Otto Stübig, in Abwesenheit Jutta Lindenberg, Kerstin Prediger und Fritz Vester. Alexander Faber ehrte zum Doppeljubiläum Vorsitzende Ingrid Gilger: für 40-jährige Mitgliedschaft und für 25 Jahre Vorstandsarbeit.

Aktuell bietet der Verein zwei Seniorenturn-Gruppen an. Rita Borck, Gedächtnistrainerin, leitet in Leinde den Frauen-Aktiv-Treff. In Adersheim findet zweimal im Monat ein Gedächtnistraining für Jedermann statt. Neu im Veranstaltungsangebot ist an jedem vierten Mittwoch im Monat ein „Erzählcafé“ im Dorfgemeinschaftshaus in Adersheim. Gäste sind dann von 15 bis 17 Uhr willkommen. Kontakt: Ulla Reiche, (05341) 25486.

Als Kassenprüferin wurde Christel Schönke bestätigt und Horst Prediger neu berufen. Zudem informierte Juliane Liersch vom DRK-Kreisverband über Eberts-Hof mit den Projekten Tafel, der DRK Infostelle und der Secondhand-Boutique. Als Termine für 2020 hat der Ortsverein festgelegt: 18. Mai und 21. September Blutspenden, Garagenflohmarkt in Leinde am 17. Mai, am 18. Juli Gemeinschaftsfahrt, am 10. Oktober Pflanzenbörse sowie die Kleidersammlungen am

21. März und 10. Oktober.