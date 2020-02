Trecker kollidiert in Ahlum mit einem Transporter

Ahlum. Leicht verletzt wurde eine 78-Jährige am Donnerstag gegen 8 Uhr bei einem Unfall auf der Feldstraße in Ahlum.

Nach den Ermittlungen der Polizei beabsichtigte der 44-jährige Fahrer eines Treckers mit Frontlader, von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei sei es zur Kollision mit einem vorbeifahrenden, bevorrechtigten Transporter gekommen. Durch den Unfall sei die 78-jährige Beifahrerin des Transporters leicht verletzt worden. Sie sei mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der Transporter wurde abgeschleppt.