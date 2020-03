Polizei erwischt in Wolfenbüttel Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Demnach war ein 45-Jähriger am Samstag gegen 12.30 Uhr auf dem Schwarzen Weg in Schöppenstedt unterwegs, als die Polizei ihn angehalten habe. Ein erster Alcotest habe einen Wert von 1,08 Promille ergeben.

Der Alcotest bei einer 73-Jährigen, die am Samstag gegen

18.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Danziger Straße in Wolfenbüttel kontrolliert worden sei, habe

1,55 Promille ergeben. Für beide Personen sei eine Blutprobe veranlasst worden. Die Führerscheine wurden sichergestellt, Strafanzeigen gefertigt, so die Polizei.