Adersheim. Unbekannte sind in eine Laube Am Lehenwege eingebrochen. Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr.

Die Täter hätten massive Gewalt angewendet, um die in die Gartenlaube in Adersheim zu kommen, teilt die Polizei Wolfenbüttel mit. Sie geht davon aus, dass mehrere Personen in der Laube Alkohol konsumiert haben. Den Schaden gibt sie mit rund 400 Euro an. Zeugenhinweise werden erbeten unter (05331) 9330.