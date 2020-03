Wolfenbüttel - eine Stadt vor dem Stillstand?

Am Samstagvormittag waren noch zahlreiche Menschen auf dem Wochenmarkt und in der Innenstadt, aber ab Samstagnachmittag glich die Stadt zeitweise fast schon einer Geisterstadt. Nur bei den Eisdielen gab es noch größere Menschenansammlungen an diesem ersten ernsthaften Corona-Wochenende. Auf dem Wochenmarkt hatten die meisten Händler ordentlich zu tun. Vor dem Standesamt wartete eine größere Menschenmenge auf das frisch getraute Paar....