Nur 10 Kinder in Kitas der Stadt Wolfenbüttel betreut

Die Notplätze in den städtischen Kindertagesstätten reichen aus. Am Montagmorgen mussten in den drei Kindertagesstätten Kilindum in Linden, Kita Wilhelm-Raabe und Kita Varietà, die Notfallbetreuungsgruppen eingerichtet hatten, nur insgesamt zehn Jungen und Mädchen betreut werden, berichtete Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein. Am Montagabend gab es ein Treffen aller Kita-Leiterinnen mit der Stadtverwaltung. Dabei sollte auch...