Schöppenstedt – Fahrer ohne Führerschein, mit 1,96 Promille

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag, 27. März, gegen 15.25 Uhr in der Neuen Straße in Schöppenstedt einen Autofahrer kontrolliert, der zuvor von Dettum in Richtung Schöppenstedt unterwegs gewesen und dort schon durch seine Fahrweise aufgefallen war.

Mehrere Ermittlungsverfahren

Während der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 37-jährigen Fahrer fest, der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille, so der Polizeibericht. Eine Blutprobe sei angeordnet worden. Zudem konnte der 37-Jährige keinen gültigen Führerschein vorweisen, es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei abschließend.