Wolfenbüttel. Die Polizei spricht einen Platzverweis aus und entdeckt in der Gruppe einen 46-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wird.

Gruppe trifft sich erneut zum Trinken in Wolfenbütteler Park

Eine Gruppe von 14 Frauen und Männern im Alter zwischen 27 und 47 Jahren traf sich nach Polizeiangaben am Samstag, 28. März, gegen 11.30 Uhr zu einem Trinkgelage im Seeligerpark. Den uneinsichtigen Wiederholungstätern wurde ein Platzverweis ausgesprochen, eine Strafanzeige wurde gefertigt, heißt es im Polizeibericht. Der Gruppe seien nochmals das Kontaktverbot und die mit dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz verbundenen Gefahren erläutert worden. Bei der Überprüfung der Personalien sei festgestellt worden, dass ein 46-Jähriger per Haftbefehl gesucht wird. Er sei festgenommen und für die nächsten 14 Monate in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden.