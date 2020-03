Wolfenbüttel. Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag. Eine 76-Jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Autos stoßen auf Kreuzung in Wolfenbüttel zusammen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag, 28. März, gegen 10.30 Uhr auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel an der Einmündung Salzdahlumer Straße ereignet. Nach Polizeiangaben bog eine 23-jährige Braunschweigerin mit ihrem Fahrzeug im Kreuzungsbereich nach links ab und übersah hierbei das Auto einer entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Wolfenbüttelerin. Es sei zum Zusammenstoß gekommen, bei dem die 78-Jährige leicht verletzt worden sei. Sie sei ins Klinikum Wolfenbüttel gebracht worden. Beide Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen.