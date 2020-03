Dieses Symbolbild zeigt einen nachgestellten Einbruch. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise bezüglich des Kellereinbruchs in der Straße Doktorkamp.

Wolfenbüttel. Am Wochenende haben es Unbekannte auf einen Keller in der Wolfenbütteler Straße Doktorkamp abgesehen.

Wolfenbüttel: Täter brechen in Keller ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr auf unbekannte Art in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Doktorkamp in Wolfenbüttel eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter brachen laut Mitteilung die Tür von mindestens sechs Kellerräumen auf. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde aus zwei Kellerräumen Werkzeug entwendet. Zum entstandenen Schaden könne die Polizei derzeit keine Angaben machen. Hinweise werden erbeten unter (05331) 9330.