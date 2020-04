Schüler aus Wolfenbüttel steht bei NDR-Talkshow im Rampenlicht

Um Mitternacht ist es soweit: Nach einem kurzen Dankes-Videoclip an die Corona-Helfer von Sänger Florian Sump hat Finn Felix Tebbe aus Wolfenbüttel seinen großen Auftritt in der NDR-Talkshow. Diese wurde in der ARD im Rahmen der Reihe „Talk am Dienstag“ ausgestrahlt. Im Gespräch mit den Moderatoren...