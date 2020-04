Wolfenbüttel: 82-Jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Wolfenbüttel. Der Fahrer hat den Mann in der Straße Hinter der Bahn in Wolfenbüttel vermutlich übersehen.

Ein 82-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen schwer, nicht lebensgefährlich, verletzt worden, teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung übersah ein 67-jähriger Autofahrer den Fußgänger vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der Goslarschen Straße in die Straße Hinter der Bahn. Der Fußgänger, der im Begriff gewesen sei, die Fahrbahn der Straße Hinter der Bahn zu überqueren, sei nach der Kollision mit dem Fahrzeug zu Boden gestürzt. Er wurde laut Polizei mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug ein Sachschaden entstanden, über die Höhe macht die Polizei keine Angaben.