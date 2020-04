Instandsetzungsarbeiten auf altem Wolfenbütteler Friedhof

Die Instandsetzungsarbeiten am Alten Friedhof an der Friedrich-Wilhelm-Straße werden nach Auskunft der Stadt Ende April beginnen.

Mehrere Grabsteine auf dem Alten Friedhof an der Friedrich- Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel sind offenbar so in ihrem Stand gefährdet, dass die Städtischen Betriebe sie mit Absperrgittern gesichert haben. Das berichteten wir im August 2019. Seitdem ist allerdings auf dem Alten Friedhof hinter dem Gesundheitsamt nicht viel passiert. Die Gitter der Städtischen Betriebe stehen dort immer noch, die historischen Denkmale drohen weiterhin umzustürzen.

Nun soll es aber weitergehen, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Der Auftrag für die Instandsetzungsmaßnahmen sei bereits 2019 erteilt worden. Das beauftragte Unternehmen habe aber im Winterhalbjahr mit den Arbeiten nicht beginnen können. Nun habe das Unternehmen angekündigt, in der 18. Kalenderwoche, also ab Ende April, mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen zu wollen, teilte Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein mit. Zu den Kosten konnte er noch keine Angaben machen. Der Alte Friedhof war 280 Jahre lang, von etwa 1660 bis 1940, der Gottesacker mehrerer Kirchengemeinden. Einige Ruhestätten von herausragenden Wolfenbütteler Bürgerinnen sind dort erhalten geblieben, zum Beispiel von Auguste Raabe, Mutter des Schriftstellers Wilhelm Raabe, oder von Henriette Schrader, geborene Breymann, Pädagogin und Schulgründerin. Auch Anna Vorwerk, Pädagogin und Gründerin der Schlossanstalten und Ehrenbürgerin der Stadt, wurde dort im Jahre 1900 in der Familiengrabstätte ihrer Eltern beigesetzt.