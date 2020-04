Zwei besondere Ausstellungen in Wolfenbütteler Schaufenstern

In zwei Schaufenstern der Fahrradhandlung am Schlossplatz sind Fotos und Dokumente von Wolfenbütteler Kneipen und Restaurants zu sehen.

So mancher Wolfenbütteler vermisst in diesen Tagen seine Stammkneipe, die wegen der Corona-Krise bekanntlich noch einige Tage oder gar Wochen geschlossen bleiben muss. Ein klein wenig Trost kann man sich holen, wenn man sich in zwei Schaufenstern des Fahrradgeschäfts von Andreas Marnowski am Schlossplatz die alten Kneipenansichten anschaut. Marnowski sammelt nämlich leidenschaftlich alte Ansichtskarten. Dieses Hobby teilt er mit seinem vor einigen Monaten verstorbenen Freund Dietmar Dolle.

Wenn Andreas Marnowski die alten Bilder sieht, dann beginnt er zu erzählen und ist kaum noch zu stoppen, denn zu fast jedem Bild kann er auch noch eine interessante Geschichte hinzufügen. Und wenn man als Betrachter ausreichend geschwelgt hat in den alten Ansichten, dann kann man sich noch Zuhause ein kühles Bier gönnen und hoffen, dass die Kneipen bald wieder aufmachen können. Eine zweite interessante Ausstellung ist im Fenster der Aktionsgemeinschaft Altstadt im Kleinen Zimmerhof 4 zu sehen. Geschichtsinteressierte Wolfenbütteler können sich dort ab sofort eine neue Fensterausstellung des Heimatforscher Addi Kursatzky anschauen. Aus seiner Serie mit Recherchen über Häuser in der Innenstadt hat Kursatzky das Objekt „Lange Herzogstraße 18“, bekannter als Schuhhaus Wagner, als sehr typisches Geschäftshaus mit über drei Generationen reichenden Familiengeschichte der Nachkriegsjahre herausgegriffen. Unsere Wolfenbütteler Zeitung hat bereits darüber berichtet. Die Ausstellung wird über die nächsten Wochen im Schaufenster gezeigt, berichtete uns der AG-Altstadt-Vorsitzende Dieter Kertscher.