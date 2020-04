Schladen soll ein „Leo von Klenze-Haus“ bekommen

Die ehemalige Hirsch-Apotheke am Damm in Schladen soll künftig „Leo-von-Klenze-Haus“ heißen. Der Förderverein Leo-von-Klenze-Museum will diesen Festakt unter anderem mit lebenden Nachfahren des berühmten Architekten des Klassizismus feiern. Der geborene Schladener lebte den größten Teil seiner Jugend in dem Haus. Die Feierlichkeiten sollten zunächst im kommenden August starten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ließe sich das nicht realisieren, wie Henning Schacht, 2. Vereinsvorsitzender, unserer Zeitung erzählt.

Der in Schladen geborene Architekt Leo von Klenze. (1784) Foto: Archiv / n.n.

„Die Widmung des Hauses müssen wir auf August 2021 verschieben. Das Corona-Virus macht auch vor uns keinen Halt“, sagt Schacht. Weil das Museum ehrenamtlich betrieben werde und die meisten Vereinsmitglieder berufstätig sind, liege der Fokus auf die Arbeit neben dem Verein. Und diese sei durch die derzeitige Krise stark eingeschränkt. „Vielleicht bekommen wir ein Sommerfest hin. Welche Regeln aber im August gelten, das weiß man ja heute noch nicht“, so Schacht.

Franz Karl Leopold Klenze wurde am 29. Februar 1784 im Forsthaus von Buchladen, nahe dem Dorf Schladen, geboren. Die Familie lebte bis 1791 dort. Im Alter von 16 Jahren begann Klenze ein Architekturstudium in Berlin. 1808 wurde Leo Klenze Hofarchitekt von König Jérôme Bonaparte in Kassel. Dort realisierte er auch seine ersten Bauten. Später zog es ihn nach München. Dort errichtete er über Jahrzehnte zahlreiche Bauten in München, die noch heute das Stadtbild prägen. Beispielsweise gestaltete er die Glyptothek in München und schuf die Walhalla bei Regensburg.

„Wir sind sehr stolz, dass so ein bedeutender Mann aus Schladen kommt. Vielen ist das nicht so bewusst, dass ein Leo von Klenze aus der unmittelbaren Umgebung kommt“, sagt Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla. Im Heimathaus Alte Mühle in Schladen gibt es bereits eine Ausstellung zum berühmten Architekten und Ehrenbürger der Stadt München. Auch der Förderverein Leo-von-Klenze-Museum plane ein eigenes Museum für den 1864 verstorbenen Sohn Schladens. „Um das zu realisieren fehlt es momentan an Arbeitskraft. Wir haben es uns aber fest vorgenommen, bald eine eigene

Die Walhalla wurde von Leo von Klenze entworfen und zwischen 1830 und 1842 errichtet. Vorbild war das Parthenon in Athen. In der Ruhmeshalle werden bedeutende deutsche und mit Deutschland verbundene Persönlichkeiten mit Büsten oder Gedenktafeln geehrt. Foto: Armin Weigel / dpa

Ausstellung zu realisieren“, versprach Henning Schacht gegenüber unserer Zeitung.

Diese Ausstellung solle vor allem interaktiv werden. Mit Touchscreens und Videos wolle der Verein weitere Facetten des Architekten aus der Heimat zeigen. Dementsprechend sei auch die Ausstellung im Heimathaus nicht in Gefahr. „Wir verfolgen einen vollkommenen anderen Ansatz. Wir wollen zeigen, wo er überall war, mit welchen Fürsten er zusammengearbeitet hat. Beispielweise hatte er großen Einfluss in Griechenland“, verrät Schacht. Um das Projekt zu finanzieren, plane der Verein unter anderem den Verkauf von „Klenze-Honig“. Im Hinterhof sollen Bienen ein Zuhause bekommen und ein Kräutergarten angelegt werden. „Wir hoffen, dass einige Besucher noch mehr über Leo von Klenze erfahren wollen“, sagt Schacht.