Neugeborener Säugling in Wolfenbüttel ausgesetzt

Wolfenbüttel. Das Kind wurde am Montag gegen 6.45 Uhr in einem Gartenhaus am Pfingstanger gefunden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Anwohner des Pfingstangers in Wolfenbüttel haben laut Polizei am Montag, 11. Mai, gegen 6.45 Uhr einen in eine Decke eingehüllten Säugling entdeckt, der in einem auf ihrem Grundstück stehenden Gartenhaus abgelegt worden war.

Rettungsdienst versorgt den Säugling

Der leicht unterkühlte Junge wurde durch die sofort hinzugerufenen Rettungskräfte medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht demnach keine Lebensgefahr.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Junge ist 55 Zentimeter groß, hat dunkelblondes Haar. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizei haben in enger Zusammenarbeit umfassende Ermittlungen aufgenommen. Hierbei werden die Beamten der Polizei Wolfenbüttel durch Ermittlerteams des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel unterstützt, heißt es weiter.

Bislang keine Hinweise auf die Herkunft

„Gegenwärtig richten sich die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Aussetzung des Neugeborenen. Zu den Ermittlungen gehören unter anderem Befragungen der Anwohner im Umfeld zum Auffindeort des Babys.“ Bislang lägen keine Erkenntnisse zur Mutter oder zu einer möglichen Person, welche das Kind in dem Gartenhaus abgelegt haben könnte, vor.

Dieses augenscheinlich verschmorte Etikett interessiert die Ermittler. Foto: Polizei Wolfenbüttel

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hierbei können folgende Umstände von Bedeutung sein: Wer hat am Montagmorgen relevante Beobachtungen in der Zeit zwischen 3 und 6.45 Uhr im Bereich der Straßen Am Pfingstanger/Am Rehmanger in Wolfenbüttel gemacht?

Wer kann Angaben zu einer Frau machen, welche kürzlich noch schwanger war, in deren persönlichem Umfeld nach erfolgter Geburt aber kein Säugling feststellbar ist?

Wer hat vor Kurzem einer Schwangeren bei deren Niederkunft Hilfestellung geleistet. Womöglich fand die Geburt im häuslichen Umfeld oder an einem ungewöhnlichen Ort statt. Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass der Säugling am frühen Montagmorgen zur Welt gekommen ist.

Herkunft der Decke ist interessant

Wer kann Hinweise zu der braunen Decke in der Größe von 150 x 200 Zentimeter geben, in die der Säugling eingewickelt war. Auffällig an dieser Decke ist ein augenscheinlich verschmortes Etikett.

Jeder Hinweis von Bedeutung

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich jederzeit mit der Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen. Auch die noch so kleinste Beobachtung kann von Bedeutung sein, so die Polizei abschließend.