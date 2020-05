Im Amtsgericht Wolfenbüttel finden wieder Verhandlungen statt

Trotz der notwendigen Einschränkungen während des Lockdowns, so die Behörde, konnte der Dienstbetrieb im Amtsgericht Wolfenbüttel weitgehend aufrecht erhalten werden. Es sei jedoch unvermeidlich gewesen, Termine im Gebäude auf zwingend notwendige und unaufschiebbare Termine wie etwa Haftsachen zu beschränken.

Dennoch konnten eine Vielzahl von Verfahren gefördert oder entschieden werden, dies erfolgte zum überwiegenden Teil im Homeoffice, so das Gericht weiter. Möglich sei dies gewesen, weil die Mitarbeiter außerordentliches Engagement gezeigt und Wachtmeister täglich die erforderlichen Akten mit einem angemieteten Transportfahrzeug auf die Beschäftigten verteilt hätten. Daneben sei durchgehend eine „Kernmannschaft“ im Gericht tätig gewesen.

Mit dem Abbau der trotz aller Bemühungen entstandenen Rückstände sei nun begonnen worden. Dies werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Teil der Mitarbeiter bleibe bis auf Weiteres im Homeoffice, damit der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden könne, falls im Gericht Beschäftigte an Coronaerkrankten und sich in Quarantäne begeben müssten.

Die Hinweise des Gerichts

Der Verhandlungsbetrieb läuft wieder. Es gelten für das Betreten des Amtsgerichts diese Regelungen:

Alle Rechtssuchenden werden gebeten, ihre Anliegen möglichst schriftlich einzureichen und von einem persönlichen Besuch abzusehen. Auskünfte können von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter (05331) 8090 eingeholt werden.

Einlass kann nur zur Wahrnehmung eines Termins oder zur Teilnahme als Zuschauer an einer öffentlichen Verhandlung gewährt werden, wobei das Betreten des Gerichts frühestens zehn Minuten vor dem Termin möglich ist. Ohne Terminvereinbarung oder Ladung ist eine persönliche Vorsprache im Gericht nur möglich, wenn dies zwingend erforderlich ist.

Begleitpersonen dürfen das Gericht nur betreten, wenn dies zur Unterstützung der Rechtsuchenden erforderlich ist. Dabei ist in der Regel nur eine Begleitperson zulässig.

Es wird nur so vielen Personen gleichzeitig Zutritt in das Gericht gewährt, wie Aufenthalts- und Wartemöglichkeiten unter Einhaltung des Abstandsgebots vorhanden sind. Sind diese Kapazitäten erschöpft, werden Besucher gebeten, im Außenbereich zu warten. In den Verhandlungssälen und sonstigen Anhörungsräumen wurden Maßnahmen ergriffen, um den Mindestabstand herzustellen beziehungsweise den Ansteckungsschutz durch andere Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.

An den Eingängen zu den Räumen gibt es Informationen, für wie viele Beteiligte/Zuschauer der Saal freigegeben ist. Bei Betreten des Gebäudes sind alle Besucher verpflichtet, sich die Hände zu desinfizieren, die allgemeinen Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einzuhalten, Abstand von zwei Metern zu anderen Personen zu wahren und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Personen, die Krankheitssymptome die wie Husten, Fieber oder Atemnot aufweisen, dürfen das Gerichtsgebäude nicht betreten.

Um in einem etwaigen Infektionsfall schnell und effektiv geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, erfasst das Amtsgericht die Kontaktdaten aller Besucher, um im Bedarfsfall dem Gesundheitsamt Auskunft zu erteilen. red

