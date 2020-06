Zeugen verhindern Diebstahl im Wolfenbütteler Baumarkt

Wolfenbüttel. Mitarbeiter eines Baumarktes haben am Donnerstag gegen 18 Uhr einen Unbekannten bei der Vorbereitung eines späteren Diebstahls beobachtet.

Gestohlen werden sollte nach Polizeiangaben ein Lasergerät im Wert von zirka 225 Euro, das der Dieb unter dem Zaun im Außenbereich des Baumarktes an der Straße Am Rehmanger hindurchgeschoben habe. Der bis dato Unbekannte habe dann versucht, den Markt zu verlassen. Allerdings hätten weitere Zeugen ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 43-Jährige, so die Polizei weiter, sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.