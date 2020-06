Fußgänger wird in Wolfenbüttel beim Rangieren verletzt

Ein 68-jähriger Fußgänger ist nach Polizeiangaben am Montag, 8. Juni, kurz nach 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Neindorfer Straße in Wolfenbüttel leicht verletzt worden. Nach Stand der Erkenntnisse hatte der 23-jährige Fahrer eines Transporters den Fußgänger vermutlich aus Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren übersehen, als dieser hinter dem Transporter unterwegs war, heißt es im Polizeibericht vom Dienstag. Durch den Anstoß sei der Fußgänger gestürzt. Er sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

