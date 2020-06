Erdbeeren sind der Superlativ!

Kann man rot steigern? An diese Frage aus meiner Schulzeit erinnere ich mich noch genau. Also rot, roter, am rotesten? Geht das überhaupt? Was ist denn roter als rot? Oder heißt es rot, röter, am rötesten? Ich verrate es ihn, die erste Variante ist die ältere und heute seltener verwendete. Die zweite ist angesagt. Was aber ist denn nun röter als rot? Und was ist am rötesten? Darauf finde ich nur eine Antwort: rot, röter, Erdbeeren von den Erdbeerbauern aus dem Kreis Wolfenbüttel! Heimische Erdbeeren auf dem Kuchen, auf dem Eis, mit Schlagsahne… So viel Lokalpatriotismus muss sein – und das schreibe ich hier ohne zu erröten!

