Der Motorradfahrer, der am Dienstag auf der L630 verunglückt ist, ist tot.

Salzdahlum. Der 60-Jährige hatte am Dienstag auf der L630 einen PKW überholt. Dabei hatte er ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Der Motorradfahrer, der am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 630 zwischen Salzdahlum und Mascherode schwer verunglückt ist, ist gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der 60-Jährige hatte in einer Rechtskurve einen PKW überholt. Dabei hatte er laut Polizei ein entgegenkommendes Auto übersehen, war mit diesem frontal zusammengeprallt und hatte sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

