Vor der Wolfenbütteler Traditionsgaststätte Augusta am Herzogtor findet derzeit ein Flohmarkt statt. Das Mobiliar der Gaststätte wird verkauft, darunter Gläser, Besteck und Bilder. Anlass für diesen Flohmarkt ist die endgültige Schließung dieses beliebten Treffpunkts in Wolfenbüttels Innenstadt. Wie vor Ort zu erfahren war, sind Krankheitsgründe bei den Betreibern der Gaststätte der Anlass, warum die Gaststätte nun für immer schließen muss. Zwei schwere Operationen, die nichts mit Corona zu tun hatten, mussten die Betreiber in den vergangenen Wochen absolvieren. Zudem hat die Corona-Krise auch dazu geführt, dass die beliebte Gaststätte in finanzielle Probleme kam, da sie wochenlang nicht öffnen durfte.