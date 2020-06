Motorradfahrer touchiert in Wolfenbüttel ein Auto und stürzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer streifte am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr beim Vorbeifahren ein abgestelltes Auto auf der Halberstädter Straße. Durch den Anstoß geriet der

17-Jährige mit seinem Motorrad ins Schlingern und stürzte zu Boden, wie die Polizei mitteilt. Hierbei verletzte er sich, sodass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Auto und am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

red