Autofahrerin wird bei Unfall in Wolfenbüttel leicht verletzt

Ein 31-jähriger LKW-Fahrer übersah am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr – laut Mitteilung der Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit – beim Einbiegen von der Wiesenstraße auf die Neindorfer Straße das vorfahrtsberechtigte Auto einer 81-Jährigen, die auf der Neindorfer Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 81-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro, der PKW musste abgeschleppt werden.

